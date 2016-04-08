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    Фонсека: «Мы играли лучше «Шахтера»

    По мнению главного тренера «Браги» Паулу Фонсеки, его команды играла лучше «Шахтера» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что встреча завершилась победой украинского клуба (1:2).

    «Не могу сказать, что все уже. Теперь нам будет сложнее, конечно, но мы надеемся забить два гола в матче в Украине. «Брага» играла эффективно и немного лучше в нападении, чем наш соперник. В целом, во многих моментах мы были лучше.

    Не могу выделить кого-то одного в «Шахтере», все хорошо играли», — сказал он.

    Источник: ua.tribuna

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    08.04.2016 06:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 апреля 2016, 09:24

      Бывает, но очень редко...

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