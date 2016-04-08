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    Селезнев: «Спартаку» рано бороться за чемпионство»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

    – Что думаете про «Спартак».

    – Смотрел их матч с «Анжи», «Спартак» очень понравился. Но надо принимать во внимание сам «Анжи». Потом был лидер – «Ростов». И если в Махачкале «Спартак» соперника порвал, то с «Ростовом» попал в плен. Вообще у «Спартака» неплохие футболисты, крепкая команда. Они своему месту соответствуют.

    – Но это только седьмое место.

    – Да? Думал, они в пятерке еще. Хотя пятерка совсем рядом. В любом случае, пока есть ЦСКА и «Зенит», рано «Спартаку» бороться за чемпионство. Не говорю, что нереально. Тяжело.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.04.2016 01:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:25

      как может быть рано)))....скорей поздно, чем рано))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 15:09

      Как он их... -Ваше место шестое )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 8 апреля 2016, 10:00

      Кажется Селезнев хочет в Спартак. Думаю, у него получилось бы в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 апреля 2016, 09:32

      Даже никчё мный обсуждает тушек)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 08:30

      Селезнев: «Спартаку» рано бороться за чемпионство»
      «Спартак»: «Селезневу поздно играть в футбол»

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 апреля 2016, 08:05

      Прям в точку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 апреля 2016, 06:14

      по игре ясно

      1
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      Рейтинг: +28

      Evilfox 8 апреля 2016, 05:44

      Комментарий удален.

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