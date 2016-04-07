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    «Зенит»: «Цены на билеты на матч со «Спартаком» не противоречат регламенту РФПЛ»

    Пресс-служба «Зенита» прокомментировала намерение объединения болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за высоких цен на билеты на матч 24 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».

    «Принципы формирования цен в рамках билетной программы на матч «Зенит» – «Спартак» не противоречат регламенту РФПЛ. Аналогичные места для спартаковских болельщиков на 5 – 6-м секторах и болельщиков «Зенита» на или 3-м и 4-м секторах «Петровского» стоят одинаково. Отметим также, ценовая политика клуба подразумевает индивидуальный подход к каждому домашнему матчу «Зенита», – сообщили в пресс-службе питерского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 21:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:28

      Пускай приедут с такими ценами на матч в любой провинциальный город, они там ни одного человека не увидят на трибуне. Это четвертая часть месячной зарплаты, а детей потом чем кормить?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 11:53

      Москва жалуется на цены! ))) Ачуметь!!!

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 апреля 2016, 04:06

      ну что тут скажешь,алчные бомжи да и только

      -1
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