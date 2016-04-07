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    Фанаты «Спартака» готовят запрос в РФС и Роспотребнадзор в связи с высокими ценами на билеты на матч с «Зенитом»

    Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намеревается обратиться в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России из-за цен на билеты на матч 24 тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак».

    «16 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч чемпионата России «Зенит» – «Спартак». Цены на билеты на эту игру для болельщиков красно-белых составляют от 1800 до 2400 рублей. При этом игра со «Спартаком» для «Зенита» относится к той же ценовой категории, например, что и матч с ЦСКА. Разница же в стоимости билетов на эти игры составляет минимум вдвое (билет на трибуну ЦСКА стоил 900 рублей). При такой цене многие болельщики столичного клуба не смогут позволить себе попасть на футбол, учитывая расходы на транспорт до Санкт-Петербурга.

    «Фратрии», как организации болельщиков «Спартака, непонятен подобный принцип формирования цен на билеты на игры одной ценовой категории. Желание «Зенита» заработать на болельщиках самого посещаемого клуба страны понятно, но оно возмущает своей неадекватностью.

    Со своей стороны «Фратрия» предпримет все действия для рассмотрения действий ФК «Зенит» в указанной части и защиты прав болельщиков «Спартака». Нами, как основной организации болельщиков «Спартака», будут подготовлены соответствующие запросы в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России», – говорится в заявлении на сайте «Фратрии».

    Источник: Фратрия

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    07.04.2016 18:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 апреля 2016, 13:32

      за такую помойку как Петровский - 1000р красная цена

      -1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 7 апреля 2016, 23:33

      Популяризация футбола в действии. Наживутся решили, на Спартак всегда аншлаг, вот и задирают

      1
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      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Jack24 8 апреля 2016, 21:37

      На Спартак всегда аншлаг?Наркоман штоле?У Спартака за всё это время было только 2 аншлага,как раз в игре против Зенита и против ЦСКА.В остальных случая стадион был полупустой

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 7 апреля 2016, 23:19

      2000 за билет это нереально дорого,,,у нас и так стадионы пусты средняя посещаемость чуть больше 10 000

      1
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      Рейтинг: +579

      lange 7 апреля 2016, 23:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сдайте бутылки, нищеброды, на билет должно хватить)

      -5
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > lange 8 апреля 2016, 13:31

      слышь богач х*ев, ты сам-то дальше Питера был на футболе??? или только в интернете пи*деть умеешь??? когда посещаешь каждый выездной матч (коих бывает 2-3 за месяц), то как-то бьёт по кошельку. а за помойку на Петровском такие деньги платить, это край наглости. но ты врядли ездишь на выезды, ходишь чисто на свой бомжатский стадион, потому что вы сами по себе бомжи

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 7 апреля 2016, 22:42

      Так спамовские фаны там всё загадят и переломают, вот и цены такие, компенсация на ремонт.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Tri 8 апреля 2016, 13:25

      а с чего кто-то должен что-то поломать?

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 7 апреля 2016, 21:29

      Газпром перекрывает цену на нефть для Укропов!

      -2
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      Рейтинг: +11227

      alp 7 апреля 2016, 21:28

      дак никто ж не заставляет.. не можешь себе позволить билет - сиди дома.

      1
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 7 апреля 2016, 21:17

      У нас в Ростове таже хрень! И никому нет дела! Так в Москве доходы побольше будут

      0
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      Рейтинг: +11

      J IV > Sergh4 7 апреля 2016, 21:33

      ^ обманывает. За 300-400(ну 500) рублей можно удобно сесть на востоке. На север вообще выше 150 когда последний раз поднимали?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 20:08

      Если это так, то надо как-то решать проблему. Это в корне не правильно.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2016, 19:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну так это же бомжи-что с них взять то................фу смердит.

      -7
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