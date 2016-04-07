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    Шведский врач: «Ибрагимович принимал допинг, когда играл за «Ювентус»

    Шведский спортивный доктор Ульф Карлссон выразил уверенность в том, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время своих выступлений за «Ювентус» использовал запрещенные средства и препараты.

    «Всего за шесть месяцев во время выступления за «Ювентус» Ибрагимович набрал 10 килограмм мышечной массы. Я уверен, что это из-за допинга. Без него это было бы просто невозможно.

    Экдаль тоже поправился на 8 килограмм, когда играл в Турине. Это не совпадение, подобные вещи практиковались в «Ювентусе». У них в клубе работал один доктор, которого впоследствии дисквалифицировали на длительный срок», – приводит слова Карлссона NWT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 13:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Наварх 10 апреля 2016, 15:41

      Выражать уверенность может каждый в чём угодно, это просто личное мнение, а вот иметь доказательства это уже другое. Карлсон играет на публику и не более того.

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 9 апреля 2016, 04:53

      карлссон: а мы тут плюшками балуемся)))

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 апреля 2016, 16:17

      Лучше бы он назвал своё нынешнее место работы. Безработный? Оно тогда и понятно, пропиариться ведь за счёт громких имён нужно. Му.дак- одним словом.

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 7 апреля 2016, 16:12

      Любой профи спорт на допинге,будь то футбол,плавание или мма,потому что это профи спорт и организм работает на пределе своих возможностей!!!!А это не доктор,а черт подставной!!!

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      Рейтинг: +76

      Merovingen 7 апреля 2016, 15:36

      Как заколебали со своим допингом. Вчера - разрешенный препарат, а сегодня - допинг.
      Ни один допинг не научит тебя играть на высоком уровне.

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