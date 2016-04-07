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    Кришито ждет предложения из «Ромы»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что пока не получал предложения о переходе в «Рому», где сейчас работает бывший наставник российского клуба Лучано Спаллетти.

    «Не могу знать о том, что случится в будущем. Спалетти помог мне адаптироваться в «Зените». Он давал мне советы о том, как вести себя дома и на поле, разговаривать и шутить с русскими игроками, даже если они не знают английского языка. Спаллетти относится к числу лучших тренеров, в частности, за умение работать в нескольких направлениях.

    У нас сложились прекрасные отношения. Лучано никогда не унывает, всегда улыбается, веселится, и мотивирует. Я нисколько не удивлен его успехам в «Роме».

    В России легионерам все сложнее получать игровую практику. В «Зените» 12 иностранных футболистов, но с нового сезона в чемпионате должны играть шесть россиян в стартовом составе. Это на одного больше, чем сейчас.

    Я счастлив в Санкт-Петербурге, но эти ограничения доставляют неприятности. Пока не знаю, что случится летом. Если я получу какие-то предложения – рассмотрю их. Если Спаллетти позовет в «Рому» – буду очень рад к нему присоединится», – рассказал Кришито.

    Источник: Ilmessaggero

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    07.04.2016 11:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 апреля 2016, 21:29

      Спаллетти всех скупит у Зенита

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 7 апреля 2016, 19:58

      о бомжатня разбегается, что то неладное =)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 7 апреля 2016, 19:22

      Пусть валит, бабла уже нарубил на всю жизнь.

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