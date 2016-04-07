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    Левандовски все устраивает в «Баварии»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признался, что не забивает себе голову о том, в каком клубе ему предстоит начать следующий сезон.

    «На данный момент у меня нет никаких планов относительно своего будущего. Я хорошо чувствую себя в «Баварии». Поэтому и обсуждать тут нечего. Нет необходимости думать о том, что я должен делать. Я просто сохраняю спокойствие», – приводит слова Левандовски Sky Sports.

    Напомним, что в прессе ходят слухи об интересе к персоне Левандовски со стороны мадридского «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 7 апреля 2016, 09:32

      а Баварияю наверное устраивает Левандовски

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