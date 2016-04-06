Ибрагимович сравнялся с Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Шева и Златан делят не шестое, а седьмое место в истории.
1. Ronaldo - 90
2. Messi - 83
3. Raúl - 71
4. van Nistelrooy - 56
5. Henry - 50
6. Di Stéfano - 49
7. Shevchenko - 48
Ibrahimović - 48
Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович отличился в первом матче 1/4 финала против «Манчестер Сити», сравняв счет на 41-й минуте.
Этот гол стал для шведского нападающего 48-м мячом в турнире, и Ибрагимович сравнялся по этому показателю с Андреем Шевченко. Эти игроки сейчас делят шестое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов.