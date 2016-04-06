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    Ибрагимович сравнялся с Шевченко по голам в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович отличился в первом матче 1/4 финала против «Манчестер Сити», сравняв счет на 41-й минуте.

    Этот гол стал для шведского нападающего 48-м мячом в турнире, и Ибрагимович сравнялся по этому показателю с Андреем Шевченко. Эти игроки сейчас делят шестое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    06.04.2016 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 6 апреля 2016, 23:48

      Шева и Златан делят не шестое, а седьмое место в истории.

      1. Ronaldo - 90
      2. Messi - 83
      3. Raúl - 71
      4. van Nistelrooy - 56
      5. Henry - 50
      6. Di Stéfano - 49
      7. Shevchenko - 48
      Ibrahimović - 48

      1
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      Рейтинг: +112

      kanosa > cruiff 6 апреля 2016, 23:55

      Лига Чемпионов, а не Кубок Европейских чемпионов. Ди Стефано играл еще в турнире старого образца

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      Рейтинг: +15

      nail1984 6 апреля 2016, 23:41

      А кто первый???

      0
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