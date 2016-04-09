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«Бомбардир» ищет выпускающего редактора

9 апреля 2016, 17:15

Редакция «Бомбардира» ищет креативного человека на позицию «Выпускающий редактор».
График работы: посменно, удаленно.
Требования к кандидатам:
Опыт работы редактором;
– Опыт общения с админкой, либо большое желание научиться в ней работать (админка – это административная панель сайта);
– Умение создавать интересный контент в короткие сроки;
– Отличное знание футбола, естественно.
Заработная плата и график определяются по итогам собеседования.
Собственный текст (должен ведь у редактора быть текст) и резюме с пометкой «Вакансия. Редактор» присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
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