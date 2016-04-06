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    Слуцкий: «Натурализация игроков? Процесс глобализации рано или поздно сыграет свою роль»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

    «Нельзя жить в мире и быть от него оторванным. Процесс глобализации все равно рано или поздно сыграет свою роль. Вспомните, в одной из самых футбольных стран мира, Германии, тоже играл чистокровный бразилец. Почему у нас должен быть свой путь, что в этом такого? Тем более что Гилерме получил российский паспорт на абсолютно законных основаниях. Он выучил язык, платит налоги. Почему у него должно быть меньше шансов на попадание в сборную, чем у остальных?

    Мы можем говорить о том, что у нас свой путь, да. Но я считаю, что если футболист справедливо и законно получил гражданство, то он – такой же кандидат в сборную. Вряд ли этот процесс будет массовым. Мы тоже смотрим на уровень игрока. Но опять же, я оцениваю процесс положительно. Знаю, что есть другие мнения. Есть отрицательные, даже радикальные точки зрения. Вот только если к ним прислушиваться, то в национальной сборной не должно быть не только натурализованных игроков, но и, например, кавказцев», – подчеркнул Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 18:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 20:08

      Глобализация? Так они же пиндосы и гейропа. Мы пойдём своим путём.Путин наш рулевой!!!!И его партия Единая Россия!!!

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > андрей андреев 7 апреля 2016, 15:40

      ты наверно болен? причём тут ваще путин и его партия?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2016, 19:51

      тогда зачем вводить лимит смысл? вместо того чтобы воспитывать молодого вратаря мы теперь будем Гильерме ставить а скоро Фернандеса натурализуем и он опять займет место молодого защитника. Нойштедтер займет место еще какого нибудь игрока и спрашивается на кой лимит

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 апреля 2016, 19:09

      А Гилерме конечно и рад за сборную поиграть! На ЧМ едут 3 голкипера, если бы ехали 17-18, он может быть и за Бразилию играл бы! А за неимением других вариантов можно и за РФ поиграть вторым вратарем (после рекордсмена ЛЧ)

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2016, 18:21

      Шёл бы ты лесом, натуралист хренов.

      -2
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      Рейтинг: +20

      WindShare 6 апреля 2016, 18:11

      “Почему у нас должен быть свой путь“ потому-что, если идти по чьей-то колие, всегда будешь вторым.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > WindShare 6 апреля 2016, 19:02

      лучше быть вторым, чем вообще никаким......

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