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    Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Иван Соловьев на правах аренды перешел в финский «Лахти». Контракт 23-летнего хавбека будет действовать до конца июня нынешнего года.

    «Очень рады достигнутому соглашению. Наш клуб получит хорошего футболиста из большой европейской команды.

    Сделали большой шаг к взаимодействую с «Зенитом», о перспективах которого мы говорили ранее. В ближайшее время продолжим дискуссии с клубом о новых формах сотрудничества», – цитирует генерального директора Томи Хонканена официальный сайт «Лахти».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 6 апреля 2016, 19:56

      Добро пожаловать в Финку, Иван =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 6 апреля 2016, 18:21

      Да уж,это же тот самый Куусюси...

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 апреля 2016, 17:45

      это кто такой

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      Рейтинг: +1423

      Parham 6 апреля 2016, 17:40

      Хорошая практика!!!

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