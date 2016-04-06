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    Энрике: «Суарес может не только забивать»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике расхвалил игру своего подопечного Луиса Суареса, который оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

    «Сегодня Суарес получил не так много свободного пространства. Ему было очень непросто откликаться на все передачи, так как ему неизменно противостояли два центральных защитника.

    Суарес может не только забивать. Он добавляет команде характера и при этом выполняет большой объем работы. Суарес идеально вписался в «Барселону». Этот футболист уже наполовину каталонец», — отметил Энрике.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2016 07:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 апреля 2016, 13:23

      Суарес сыграл не по-свински, а по принципу: "какой привет, такой ответ"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 6 апреля 2016, 12:30

      Суарес может не только забивать, он умеет и делать гадости.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 апреля 2016, 09:49

      «Суарес может не только забивать»
      Да помним мы и мундиаль, и два других проявления...

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 апреля 2016, 08:31

      хоть и болел вчера за Барсу, но Суарес сыграл по свински, и тоже должен был удален.

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