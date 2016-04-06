Энрике: «В гости к «Атлетико» отправимся за победой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.

«У моих игроков было громадное желание, но при этом они играли с мыслью и контролировали ход матча.

На «Висенте Кальдерон» мы отправимся добывать победу. Если это кому-то по зубам, то только нам.

Прекрасно осознавали, как тяжело противостоять «Атлетико». С таким настроем мы доберемся хоть до края света», – сказал Энрике.