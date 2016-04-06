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    Энрике: «В гости к «Атлетико» отправимся за победой»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.

    «У моих игроков было громадное желание, но при этом они играли с мыслью и контролировали ход матча.

    На «Висенте Кальдерон» мы отправимся добывать победу. Если это кому-то по зубам, то только нам.

    Прекрасно осознавали, как тяжело противостоять «Атлетико». С таким настроем мы доберемся хоть до края света», – сказал Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.04.2016 01:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 апреля 2016, 12:08

      "Результат без зрелищности - скука"
      Й.Кройф
      Это что касается игры атлетико. Откуда у таких команд еще болельщики берутся? Всеми гнобимый Ростов более атакующе играет)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      MrAyzeka 6 апреля 2016, 07:11

      ставлю на удаление как минимум 1 игрока АМ

      0
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      Рейтинг: +19

      viking_91 6 апреля 2016, 06:50

      Атлетико даст бой

      -1
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