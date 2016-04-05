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    Промес: «Ростов» забивал из офсайдов, но и мы сыграли на плохом уровне»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес негативно оценил выступление команды в поединке 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Надо сказать, что оба гола «Ростов» забил из офсайда. При этом у них дисциплинированная команда, они хорошо играли, и нам нужно было что-то пересмотреть в своей тактике. То, как мы играли, не было уровнем «Спартака», – сказал Промес.

    После 22-х туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2016 22:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 08:53

      Ого как я вас видать достал то.Под моим логином уже страничку создали и кто то ахинею несет -ой ну как же вам всем не нравиться ПРАВДУ слушать,реально противно что в одном месте собралось столько нелюдей.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 08:45

      О какой победе ты говоришь-если оба гола левые ???????Хотя что я тут с вами ,вам главное очки и не важно как.

      -2
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 6 апреля 2016, 05:56

      Вряд ли эти 3 очка как-то координально повлияли на "Спартак", а "Ростов" борется за чемпионство, и пусть он его добудет.

      1
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      Рейтинг: +16

      MM90 5 апреля 2016, 23:04

      Не ту команду мусором зовут. Играли как дно, а разговоры про вне игры третий день. Было бы полезнее, если бы ошибки игроков разбирали

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 22:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это правда-но да левых гола-это их гнилые три очка.

      -8
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 апреля 2016, 22:53

      У вас половина очков гнилых.Можешь идти дальше плакать.

      5
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Диктор 5 апреля 2016, 23:00

      Не надо так переживать!У Ростова всего три гнилых очка.А сколько их у московских"грандов".... хотя может ты и не в курсе.

      2
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      Рейтинг: +7

      Диктop > kniazevski 6 апреля 2016, 00:07

      Нет, а зачем?

      -1
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      Рейтинг: +7

      Диктop > VVM1964 6 апреля 2016, 00:14

      Одно дело защищать правду, совсем другое - нести необъективную херню, как диктор, обвиняя всех кроме своих.

      -1
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      Рейтинг: +7

      Диктop > VVM1964 6 апреля 2016, 00:20

      Нужно понять двояко.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > kniazevski 6 апреля 2016, 08:42

      Язык у тебя очень поганый,и кого ты здравым человеком назвал -себя????? Ты БЫВШИЙ СУДЬЯ -как сам признался знакомый со всеми махинациями-о чес с тобой вообще можно говорить.Да плюс чувствуется огромный недостаток воспитания-так что ты прав-нам с тобой лично вообще общаться не о чем.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Диктop 6 апреля 2016, 08:43

      А ты кто самозванец-под моим ником ?????? Явно с Ростова.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктop 6 апреля 2016, 14:39

      Красавец)))

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