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    Симеоне: «Вернуться в «Интер»? Это вполне реально»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не исключает возможности вернуться в «Интер», за который он в качестве игрока выступал с 1997-го по 1999-й годы.

    «Конечно, в будущем мне хотелось бы поработать с другими клубами, но в данный момент вопрос об этом не стоит.

    Вполне вероятно, что я могу вернуться в «Интер». Это достаточно реальный вариант», – сказал Симеоне.

    По информации СМИ, миланский клуб намерен предложить Симеоне пятилетнее соглашение с зарплатой 20 миллионов евро в год.

    Источник: AS

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    05.04.2016 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 апреля 2016, 20:46

      И будет карать Юве.

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