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    Приб: «Сыграть за сборную России – моя мечта»

    Немецкий полузащитник «Ганновера» Эдгар Приб, родившийся в городе Нерюнгри, в Якутии, заявил, что с большим удовольствием бы принял предложение выступать за сборную России.

    – Если бы получили сейчас предложение от русского топ-клуба – приняли бы его?

    – Серьезно бы рассмотрел это предложение. На первый взгляд, не вижу причин для отказа. Переход в клуб менее известный, но с лучшим контрактом? Не знаю, сначала нужно увидеть предложение.

    – Во время игры в «Гройтер Фюрте» Генрих Шмидтгаль (немец с казахским происхождением) предложил вам играть за сборную Казахстана.

    – Откуда вы знаете? Да, мы разок действительно об этом говорили. Я сказал, что пока еще не готов, может через пару лет. Я бы с удовольствием сыграл вместо этого за сборную России. Я там родился и чувствую связь со страной. Только паспорта пока нет русского.

    – А на Transfermarkt.de под вашим именем стоит в том числе и русское гражданство.

    – Правда? На самом деле паспорта у меня нет, но в данный момент я занимаюсь его получением. У меня было русское свидетельство о рождении, но при получении немецкого гражданства его, кажется, забрали.

    – Значит, в случае предложения от России сыграть за национальную команду вы ответили бы положительно?

    – Без сомнения. Но, к сожалению, из РФС ко мне еще никто не обращался. Но думаю в том числе и потому, что у меня не было русского паспорта. Теперь, надеюсь, все поменяется. Тем более, я играю на достаточно дефицитной во всем мире позиции левоногого левого края.

    – Смотрите игры сборной России?

    – Конечно. Например, смотрел матч против Франции. Считаю, сыграли очень достойно. Смотришь игру и сразу начинаешь мечтать, что когда-нибудь выйдешь на поле в футболке национальной сборной. Хочется верить, что когда-нибудь все получится. Сыграть за сборную России – моя мечта.

    Источник: Eurosport.ru

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    05.04.2016 17:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 апреля 2016, 13:28

      Конечно он будет мечтать сыграть за сборную России! Любой безнадега, которого не берут в другую сборную, будет желать сыграть за РФ, уж лучше так, чем ничего..............

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 6 апреля 2016, 04:31

      Все немцы мечтают играть за сборную России!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > RealArsenal 7 апреля 2016, 16:58

      А россияне свалить в Германию.

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 20:50

      лучше полузащитник баварии а не аутсайдера

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > карасевщинa 5 апреля 2016, 22:59

      Они за Германию играют)))

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 апреля 2016, 19:34

      Политика Мутко гробит футбол в России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 5 апреля 2016, 19:22

      Ого, у меня жена из этого города :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 апреля 2016, 18:35

      Ещё один прихлебай!!)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 5 апреля 2016, 18:30

      А молодёжка в пролете вся!!!Выступают неплохо,а тренерам по боку ЕбанутbIe ебанушкu!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 5 апреля 2016, 18:10

      Обсуждение темы натурализации это очевидное признание провала эксперимента с лимитом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Bellamy90 5 апреля 2016, 22:58

      С Российским футболом))

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 5 апреля 2016, 17:48

      Лол...

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 апреля 2016, 17:37

      я тож мечтаю за сборную сыграть и че?

      3
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