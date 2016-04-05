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    Тренер «Ростова»: «Были матчи, когда судьи допускали явные ошибки в пользу ЦСКА и «Зенита», но никто не поднимал истерику»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, как он относится к разговорам о судействе в матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком».

    «Были в этом сезоне игры, когда судьи ошибались в пользу ЦСКА и «Зенита». Причем это были явные ошибки. Но тишина, никто не поднимал разговор о судействе. А в нашей встрече со «Спартаком» ситуации были спорные.

    Моменты на «тоненького». Во время второго гола Полоз стоял на одной линии с соперником. У Баштуша впереди защитника часть головы. И что? Как можно после такого поднимать истерику?! Странная история», – заявил Кафанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2016 16:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 апреля 2016, 04:37

      звучит как оправдание,было-небыло чего теперь судачить?сыграли и сыграли,а вот ошибки судей в пользу коней пора уже воспринимать как должное.пора уже топ судейских ошибок в пользу цска выпускать

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 5 апреля 2016, 22:49

      ну зенит и цска это норма у них а остальные страдают время от времени вот наша очередь видимо была...

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 5 апреля 2016, 19:42

      да, по игре было заметно, Ростов на голову выше Спартака.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 18:25

      А самое главное-заметьте,ни одного интервью Главного Тренера Ростова-чует ведь ........................чует.

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 апреля 2016, 18:50

      Да он в принципе их не дает. При любых раскладах. Так что Вы, батенька, БАЛБЕС!

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 5 апреля 2016, 19:31

      Балбес судя по твоей лексике тебя родил и воспитал.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 6 апреля 2016, 10:42

      Меня воспитали грамотные и порядочные люди. А твой лексикон говорит о том, что ты либо завис в 90-х, либо тебе годков с гулькин нос, и ты пытаешься выделиться. Но топишь себя как последний олух.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что вы неуважаемый на других сразу киваете-учитесь за себя отвечать. ФУ.........смердит.

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 апреля 2016, 18:50

      Ты прям только себя описал.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2016, 17:49

      Да успокойтесь вы уже. Ростов заслуженно идет на первом месте и заслуженно войдет в тройку призеров чемпионата. Да, играют они не так симпатично, как могли бы. Но кто вспомнит, как они играли, когда есть результат?

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 апреля 2016, 17:47

      Вы не тот уровень. А поистерить можете.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 5 апреля 2016, 18:51

      Ну поистерить все могут)))))

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 апреля 2016, 16:43

      Более , чем странная

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