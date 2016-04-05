Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» почти в три раза меньше, чем у «Зенита», а играем примерно одинаково»

блин, ну что за бред
сколько чемпионств за последние годы у Зенита, и сколько у Локо?
когда мы последний раз в ЛЧ играли?
капец у меня с таких заявлений бомбит
едва ли с такими "умными" руководителями что-то выиграем, кроме кубка России раз в 10 лет!
Председатель совета директоров московского «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков сравнил бюджеты «Зенита» и железнодорожников.
«Бюджет «Локо» в последние 3 года в рублях не меняется. По моим скромным прикидкам, это почти в три раза меньше, чем у «Зенита». Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях, то, значит, играем не так плохо. Дело не в деньгах, а в том, как ты их используешь. Дело в менеджменте. Все решает сила менеджмента, прозорливость тренера и самоотдача игроков», – заявил Мещеряков.