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    Мещеряков: «Бюджет «Локомотива» почти в три раза меньше, чем у «Зенита», а играем примерно одинаково»

    Председатель совета директоров московского «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков сравнил бюджеты «Зенита» и железнодорожников.

    «Бюджет «Локо» в последние 3 года в рублях не меняется. По моим скромным прикидкам, это почти в три раза меньше, чем у «Зенита». Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях, то, значит, играем не так плохо. Дело не в деньгах, а в том, как ты их используешь. Дело в менеджменте. Все решает сила менеджмента, прозорливость тренера и самоотдача игроков», – заявил Мещеряков.

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2016 15:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 апреля 2016, 00:45

      блин, ну что за бред
      сколько чемпионств за последние годы у Зенита, и сколько у Локо?
      когда мы последний раз в ЛЧ играли?
      капец у меня с таких заявлений бомбит
      едва ли с такими "умными" руководителями что-то выиграем, кроме кубка России раз в 10 лет!

      -1
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      Рейтинг: +24

      ReFa63 5 апреля 2016, 21:15

      Бред какой то,... че несет ....

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 5 апреля 2016, 20:11

      очень хочется посмотреть на локо, играющее на 3 фронта )) и где бы он оказался сейчас, будь играй оно Зенитовский календарь.

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > alp 10 апреля 2016, 11:14

      А в этом сезоне что было?! Разуй глаза! Локомотив единственная российская команда, которая зацепила очки в весенней стадии еврокубков!

      0
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      Рейтинг: +39

      kirill_22871 5 апреля 2016, 19:29

      "Ну, а если мы играем примерно на одинаковых позициях" Локомотив чемпионом в 2004 последний раз становился, а в лиге чемпионов я ваще не помню когда они играли, а зенит 4 раза чемпионат выйграл и кубок УЕФА. Я не могу понять где тут одинаковые позиции?

      1
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 5 апреля 2016, 17:51

      примерно одинаково» понятие растяжимое....Когда последний разок чемп выиграли?Или что то в этом роде?

      3
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      Рейтинг: +25

      black_spirit 5 апреля 2016, 17:16

      Бюджет Ростова вообще минусовой, а в таблице первые.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > black_spirit 5 апреля 2016, 18:58

      Плюсую)))

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 апреля 2016, 17:11

      Это он решил так похвастать, мол какие мы крутые) Ребята, дай вам Бог, в пятёрку попасть. Там и говорите о своих успехах. А чемпион у нас пока что Зенит из Питера

      1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 5 апреля 2016, 16:38

      Даже лучше.

      -1
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