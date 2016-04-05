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    «Локомотив» официально изменил дату основания клуба

    Московский «Локомотив» официально закрепил новую дату создания клуба – 23 июля 1922 года. Об этом сообщила президент железнодорожников Ольга Смородская.

    «Мы более пяти лет искали архивные документы. Мы стали первым в России футбольным музеем. Многие подарки музею заставили задуматься о дате основания клуба. Сегодня мы зафиксировали новую дату создания клуба — июль 1922 года.

    По этому же адресу располагался стадион «Сталинец». Здесь же построен новый стадион. Мы первыми построили крытый манеж без поддува. Наша команда продолжает пополнять музей завоеванными трофеями. А теперь впервые бразилец стал гражданином РФ и игроком сборной России. Музей пополнится футболкой Гилерме, в которой он выступал за сборную», – рассказала Смородская.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2016 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      trunzax 5 апреля 2016, 18:56

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 апреля 2016, 17:18

      Смородская: "Наш клуб основан до того как появилась железная дорога."

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > Igorello97 5 апреля 2016, 18:37

      Зачет!))))))

      1
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