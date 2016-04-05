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    Кириченко: «Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил мнение, что разговоры о судействе на матче 22 тура чемпионата России между желто-синими и московским «Спартаком» не имеют под собой почвы.

    «Честно говоря, смешит вся эта истерия, которая разведена вокруг голов, даже министр спорта вмешался. Не знаю, что там такого невероятного сделали судьи. Во-первых, второй гол забит по правилам, там не было офсайда у Полоза, который был на одной линии с игроками «Спартака». Первый гол, да, там 20 сантиметров офсайд, пол-корпуса, может быть.

    Такое ощущение, что кому-то очень не нравится первое место «Ростова», кому-то оно мозолит глаза. Понятно, что играли со «Спартаком», тут и ветераны подключились. Я понимаю, что «Ростов» многим не нравится, в том числе со своими финансовыми проблемами, но зачем это переносить на поле, на футболистов? Не деньги играют в футбол, там играют футболисты. Это не очень приятно видеть и слышать», – заявил Кириченко.

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2016 12:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А разве оно заслужено??????? Если брать таким образом очки как со Спартаком-то наверно да логично первое место.Но ни как ни по другому.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +12

      David Kipiani > Диктор 6 апреля 2016, 15:03

      Платок носовой выслать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 апреля 2016, 15:02

      Странно - это все, один миллиметровый офсайд, а столько шума на разном уровне,
      скоро Путин должен что-то сказать по этому поводу.
      Кириченко прав, руководству РФС не нравится положение Ростова в турнирной таблице.
      Они привыкли видеть ее другой.

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > vgarakh 5 апреля 2016, 18:30

      Весь факт что вы сами болельшики Ростова признаете что офсайт был-так о чем вы вообще трещите??? Гордитесь такой гнилой победой.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 апреля 2016, 19:20

      Мы то признаем,а ты мудила своих не видишь.Сколько в ворота Ростова влетало голов из офсайда от московских и питерских команд?И что?Кто-то их чемпионства лишал после этого?Всем по было.Только щас заскулили вы после того как вам это вернулось.

      2
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      Рейтинг: +160

      Varnes 5 апреля 2016, 14:57

      Ростов - молодцы!
      Кому не нравится текущее первое место - болельщикам других команд, футболистам, тренерам. Чемпионат это соревнование, по другому быть не может!
      А про критиков из СпаМа, ну проиграли, ну обиделись, с кем не бывает.

      8
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 5 апреля 2016, 14:40

      А болельщики зени даже рот свой не открывайте,у вас бомжей проклятых столько бабла,Топ-тренера,а толку 0!Когда у Спартака были деньги,топ-тренер и футболисты классные,он громил всех и вся,а вы блять бенфику обыграть не можете!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > PITER_1 5 апреля 2016, 19:01

      Или Кошице)))

      3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 5 апреля 2016, 14:35

      Как может не нравится команда герой,которая со своими проблемами и бюджетом играет в такой футбол,если Ростов выиграет чемпионат Я буду очень рад(Болельщик Спартака)(А Спартак со своей игрой еще не достоин)

      6
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 апреля 2016, 14:16

      Ростов на две галавы выше Сраптака,тут есть от чего расплакаться.и ссучать ножками.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Тяп-Ляп. 5 апреля 2016, 18:31

      ГАЛАВА говоришь-прикольные умницы среди вас.

      -1
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 5 апреля 2016, 14:07

      Кому не нравится первое место "Ростова"? Да всем болельщикам других команд!

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > vvv246 5 апреля 2016, 14:24

      твой бомжевик потом также вынесут запоешь ых

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > карасевщинa 5 апреля 2016, 15:59

      Кто будет сильнее, тот и одержит победу. Это не тушкам десять чемпионств поку Пать!

      2
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      Рейтинг: +134

      Заря 5 апреля 2016, 14:02

      Да там такой оффсайд милиметровый, что даже самый зоркий судья не разглядит. Плюс ко всему есть негласное предписание для судей, что в спорных ситуациях решать вопрос в пользу атакующей команды.

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 апреля 2016, 14:00

      Во как заорал потрескавшийся рот москвабада от ростовского хуйЦА!!!

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 апреля 2016, 13:59

      Патамушта пидарасы спартаковские расплакались на всю страну.

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