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    Против «Бенфики» статистика, букмекеры и «Бавария»

    Считается, что «Баварии» повезло больше всех при жеребьевке четвертьфинальных пар – ей досталась «Бенфика». Согласно котировке букмекеров, португальцы являются самой слабой из оставшихся в турнире команд, в то время как «Бавария» в этом рейтинге занимает второе место после «Барселоны». Что же выйдет на само деле из этого противостояния – мы сможем узнать уже сегодняшним вечером.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Бенфика». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 апреля 2016, 20:29

      обе забьют

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    • ...
      Рейтинг: +11

      UndertakerTherock 5 апреля 2016, 18:49

      бавария

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