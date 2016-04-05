Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уилшир поучаствовал в уличной драке

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может проявить себя не только на поле, но и в боях в подворотне бара. В ночь с субботы на воскресенье он поучаствовал в подобной уличной драке в Лондоне.

    В данный момент известно, что полиция проводит расследование, хотя сам футболист отрицает обвинения в нападении. Руководство клуба уже провело с футболистом-боксером разъяснительную беседу.

    Стоит отметить, что подобное поведение является нормой для полузащитника «Арсенала», которого не в первый раз замечают в подобных заведениях и ситуациях. Ранее его уже уличали в курении сигарет и кальяна на вечеринках.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Salamandr89 5 апреля 2016, 10:04

      Дзюба тоже любит грушу бить)) Он пару лет назад в моем районе в фитнес-центре занимался. Так он там только грушу бил да плавал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11