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    Гвидолин готов сменить Конте в сборной Италии

    Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин готов сменить Антонио Конте в сборной Италии после завершения Евро-2016.

    «Я был бы рад возглавить сборную Италии. Особенно, учитывая тот факт, что мое будущее в «Суонси» по-прежнему выглядит неопределенно. Контракт действует еще четыре месяца, и, исходя из результатов команды, он может быть продлен. Нужно дождаться окончания сезона», – заявил Гвидолин Radio Uno.

    Напомним, что в понедельник «Челси» объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Италии Конте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 07:55
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