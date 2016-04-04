Дзюба: «Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА, когда отдал нам инициативу»

У Слуцкого такая трусливая тактика, как соперник посильнее, так играем наотбой. Тоже самое будет делать сборная. Кого из последних тренеров сборной мы с восхищение вспоминаем? Никого. Слуцкому надо валить из сборной - опозорится.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал тактику ЦСКА в матче 22-го тура РФПЛ (2:0).
«Говорите, ЦСКА отдал нам инициативу? Я не знаю, на что они рассчитывали. Может, хотели сыграть с нами вничью. Отдали нам мяч и хотели поймать нас на контратаке. Может, действительно был такой план, особенно учитывая, что у них есть такие скоростные ребята, Тошич и Муса.
Мы готовились и очень опасались этого соперника. Понимали, с кем играем и как будет трудно. Но с 15-й минуты почувствовали уверенность и начали давить. Практически не дали шансов сопернику, кроме углового, который они, честно говоря, потрясающе разыграли. Мы были не готовы к такому розыгрышу, не видели ни разу такого розыгрыша. А так, было полное доминирование и важная и уверенная победа над конкурентом», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол».