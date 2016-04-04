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    Дзюба: «Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА, когда отдал нам инициативу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал тактику ЦСКА в матче 22-го тура РФПЛ (2:0).

    «Говорите, ЦСКА отдал нам инициативу? Я не знаю, на что они рассчитывали. Может, хотели сыграть с нами вничью. Отдали нам мяч и хотели поймать нас на контратаке. Может, действительно был такой план, особенно учитывая, что у них есть такие скоростные ребята, Тошич и Муса.

    Мы готовились и очень опасались этого соперника. Понимали, с кем играем и как будет трудно. Но с 15-й минуты почувствовали уверенность и начали давить. Практически не дали шансов сопернику, кроме углового, который они, честно говоря, потрясающе разыграли. Мы были не готовы к такому розыгрышу, не видели ни разу такого розыгрыша. А так, было полное доминирование и важная и уверенная победа над конкурентом», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 23:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +155

      zenit888 5 апреля 2016, 15:48

      У Слуцкого такая трусливая тактика, как соперник посильнее, так играем наотбой. Тоже самое будет делать сборная. Кого из последних тренеров сборной мы с восхищение вспоминаем? Никого. Слуцкому надо валить из сборной - опозорится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 5 апреля 2016, 09:47

      Расчет был на автогол Ломбертса

      2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 5 апреля 2016, 06:02

      Он передачу хорошую отдал на первый гол

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 апреля 2016, 04:19

      смотрю пару мячей благодаря халку забил и сразу и аналитиком,и тактиком стал,может его консультантом к слуцкому в сборную?)))

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 апреля 2016, 01:24

      Какой эксперт растёт!!! На смену Ловчеву )

      -1
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      Рейтинг: +8

      travelSerg 5 апреля 2016, 01:09

      Доминирование и Унижение! вот на что он рассчитывал)))

      0
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