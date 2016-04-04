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    Антигомофобная организация заступилась за Роналду и осудила «Барселону»

    Испанская организация по надзору за проявлениями гомофобии осудила поведение болельщиков «Барселоны» во время матча 31-го тура Примеры против «Реала» (1:2).

    Организация направила жалобу в государственную комиссию по противодействию насилию в спорте, поводом для которой послужили гомофобные выкрики фанатов «Барселоны» в адрес Криштиану Роналду.

    «Подобные действия должны быть наказаны в соответствии с законом о спорте, который вступил в силу в 2007 году.

    В последние годы футболисты и судьи не единожды становились жертвами гомофобных оскорблений. Однако на сегодняшний день не предпринято никаких мер противодействия, которые показали бы, что такое поведение неприемлемо. Гомофобии не место в испанском футболе.

    Этим оскорблениями подвергаются в том числе и люди, которые не являются гомосексуальными. Тем не менее эта тема становится почвой для унижений и оскорблений», – прокомментировал эту ситуацию глава организации по надзору за проявлениями гомофобии Франсиско Рамирес.

    Кроме того, Рамирес осудил «Барселону», назвав позицию клуба по этому вопросу лицемерной.

    Источник: AS

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    04.04.2016 23:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1608

      кто там 5 апреля 2016, 18:59

      лишний раз доказывает что за барсу топят большинство школоло и неадекватные. в минуту молчания в честь их великого бывшего игрока показывать свой аутизм (про который и так многие знают) оскорбляя игрока соперника, который к слову не комментировал свою сексуальную принадлежность это край ущербности. хотя что болельщики если в команде такие же, чего стоит твитераст пике. А КриРо молодец, забил мяч на зло дурачкам:)

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 апреля 2016, 03:15

      п*доры

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 апреля 2016, 00:10

      "Этим оскорблениями подвергаются в том числе и люди, которые не являются гомосексуальными".
      При таком построении предложения в корне неверно называть людей гомосексуальными или футбольными. Они просто являются (или не являются) гомосексуалистами и футболистами. Еще и ко второму слову прилипла лишняя буковка.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 апреля 2016, 00:05

      "организация по надзору за проявлениями гомофобии"
      по-моему, сам факт существования такой организации - это финиш..

      4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Diesel133 5 апреля 2016, 07:23

      Вот точно!

      -1
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