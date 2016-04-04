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    Пике: «Атлетико» – вторая команда Испании, и с ними будет сложнее, чем с «Реалом»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», сравнив эту игру со встречей против «Реала» (1:2) в Примере.

    «У нас сумасшедший и отчаянный настрой на эту игру. Мы готовы к матчу и собираемся сыграть очень хорошо. На протяжении 39 встреч мы не проигрывали, но пришла и наша очередь.

    Мы хотим показать, почему нам удалось выиграть столько трофеев и повторить это достижение.

    «Барселона» привыкла спасать свои сезоны, обыгрывая Мадрид, а теперь роли поменялись.

    «Атлетико» проводит отличный сезон. Это вторая команда Испании, с ними нам будет тяжелее, чем в субботу против «Реала», – сказал Пике.

    Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.04.2016 19:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 апреля 2016, 22:00

      Как же так произошло,что вы "третьей" дерби намедни проиграли?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      AlexeySu 4 апреля 2016, 20:19

      Мудак. Ничего личного, - просто мудак.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > AlexeySu 4 апреля 2016, 20:38

      Вы так пишите, как будто на данный момент он неправ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 4 апреля 2016, 20:01

      все блять не успокоится пуке.

      -1
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