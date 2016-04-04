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    «Крылья Советов» могут сыграть с «Локомотивом» в Самаре

    «Крылья Советов» могут получить разрешение на проведение матча 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» на своем домашнем стадионе «Металлург». Об этом рассказал финансовый директор самарского клуба Игорь Поваров после визита на стадион совместной комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей.

    «Сегодня комиссия просто взяла ряд проб, провела тесты, а результат будет завтра. Положительная динамика налицо, видно, что проведено много работы. Это не только с наших слов, но и по полю видно. Тем не менее решение будет приниматься завтра в Москве.

    Я думаю, учитывая положительный прогноз погоды и проделанную работу, нам разрешат провести следующий домашний матч на «Металлурге», – сказал Поваров.

    Напомним, из-за неудовлетворительного состояния газона «Металлурга» «Крыльям Советов» было запрещено проводить матчи на этом стадионе.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2016 19:15
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