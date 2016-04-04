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    Матч ЦСКА – «Мордовия» перенесен из-за хоккея

    Встреча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Мордовией» перенесена по просьбе болельщиков армейцев, которые ранее обратились с этим пожеланием к руководству лиги и каналу «Матч ТВ».

    «Российская футбольная премьер-лига совместно с ПФК ЦСКА и «Матч ТВ» пошли навстречу армейским болельщикам, которые обратились с просьбой о переносе начала встречи 23-го тура Росгосстрах Чемпионата России ПФК ЦСКА – «Мордовия» на более раннее время в связи с проведением в тот же день второго финального матча Кубка Гагарина по хоккею между ПХК ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Матч ПФК ЦСКА — «Мордовия» состоится 9 апреля в 13:30. Напоминаем, что хоккейная встреча ПХК ЦСКА – «Металлург» начнется в 17:00», – сказано в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.04.2016 19:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 5 апреля 2016, 13:09

      все правильно. Даже по тв болельщики смогут посмотреть обе игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:21

      Матч ЦСКА – «Мордовия» перенесен из-за хоккея, хоккей перенесен из-за бокса, бокс перенесен из-за балета, балет отменен из-за реконструкции здания

      Это РФС...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 апреля 2016, 00:05

      Хоккей главнее ФУТБОЛА???

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 4 апреля 2016, 23:51

      правильно че опять на это липовое судейское 4-6 смотреть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 апреля 2016, 22:57

      За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь

      0
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      Рейтинг: +74

      telepuzoooo 4 апреля 2016, 21:06

      Да что вы разнылись? Такое чувство что матч перенесли на неделю раньше или позже. Перенесли то на 3 часа пораньше и чтоооооооооо? Или вы думаете это повлияет на результат? Мозги то включайте иногда и не пишите бред. Никто от этого переноса не проиграл. И болелам хорошо и футболисты будут играть при естественном освещении.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > telepuzoooo 4 апреля 2016, 21:20

      +100

      2
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      ...
      Рейтинг: +74

      telepuzoooo > BRO_football 4 апреля 2016, 23:17

      Если проигравшая команда, не важно с каким счетом, будет ссылаться на то что проиграли из-за переноса матч на 3 часа раньше, то это не команда профессионалов а гомнище!!!! Игру же не в хабаровский бассейн для игры в водное поло при минусовой температуре и с отсутствием воды перенесли.

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 апреля 2016, 20:31

      И правильно сделали!

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 апреля 2016, 20:15

      вообще зачмырили наш футбол

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 апреля 2016, 19:28

      В принципе я согласен с переносом. Но у Мордовии спросили хоть? Или их мнение всем до лампочки.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 5 апреля 2016, 13:17

      До лампочки)))

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 4 апреля 2016, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хакей же говно

      -4
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