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    «Мордовия» – «Крылья Советов». Яхович и Яковлев остались на скамейке запасных

    Определились составы «Мордовии» и «Крыльев Советов» на встречу 22-го тура

    Полностью составы команды выглядят следующим образом:

    «Мордовия»: Чебану – Шитов, Фибель, Рыков, Ломич – Шипицин, Стеванович – Дудиев, Власов, Мухаметшин – Самодин.

    Запасные – Ревишвили, Шебанов, Тишкин, Нахушев, Гапон, Нургалеев, Иванов, Бобер, Кобахидзе, Луценко, Игнатович, Навлетов.

    «Крылья Советов»: Лория – Цаллагов, Таранов, Бурлак, Надсон, Ятченко – Брюно, Померко, Габулов, Молло – Корниленко.

    Запасные – Конюхов, Лобанцев, Родич, Симаес, Бато, Каленкович, Чочиев, Яковлев, Яхович.

    Матч начнется в 19:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 18:22
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