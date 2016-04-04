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    Энрике: «Очень важно не пропустить на своем поле»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал настрой команды на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико». Напомним, что встреча состоится 5 апреля на поле каталонцев.

    «Мы будем выкладываться по максимуму. Не могу точно знать о том, победит «Барселона» или нет, но наша команда достаточно хороша и остается а том уровне, который она демонстрировала в предыдущие месяцы.

    Наша цель – выиграть и не пропустить гол в свои ворота. «Атлетико» – топ-команда. Это очень опасный соперник», – заявил он.

    Источник: ФК «Барселона»

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    04.04.2016 18:12
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