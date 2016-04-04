Егоров: «Можно и пытки арбитрам еще устроить»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поддержал идею главы РФС Витялия Мутко проводить проверки футбольных судей на детекторе лжи.

«Предложение Мутко о проверке судей на детекторе лжи – не первое такое и не последнее. Еще когда я работал, все это витало в воздухе. Но если вы другим людям не верите, зачем вы вообще эту профессию придумали? Считаю, надо тогда не на детекторе лжи проверять, а на необитаемый остров отправлять. Можно и пытки еще устроить. Не понимаю, что это вообще такое? Давайте тогда на детекторе лжи всех судей, всех футболистов, всех тренеров, всех чиновников проверим – и посмотрим результаты. Мне кажется, они будут более чем интересные.

Возможное отстранение арбитров до конца сезона я никак поддержать не могу. Принимать такие решения, наверное, легко, но судейская работа – кропотливая, каждодневная, ежеминутная, ежесекундная. Не ошибается только тот, кто ничего вообще не делает. Я всегда против таких решений о досрочном прекращении работы арбитра. Есть, конечно, кнут, а есть и пряник, но наказывать нужно более адекватно. Если мы сейчас всех решим казнить, кто у нас будет судить? Тем более, Лапочкин – арбитр ФИФА, очень порядочный, насколько я знаю, очень хороший», – сказал Егоров.