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Егоров: «Можно и пытки арбитрам еще устроить»

4 апреля 2016, 17:24
24

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поддержал идею главы РФС Витялия Мутко проводить проверки футбольных судей на детекторе лжи.

«Предложение Мутко о проверке судей на детекторе лжи – не первое такое и не последнее. Еще когда я работал, все это витало в воздухе. Но если вы другим людям не верите, зачем вы вообще эту профессию придумали? Считаю, надо тогда не на детекторе лжи проверять, а на необитаемый остров отправлять. Можно и пытки еще устроить. Не понимаю, что это вообще такое? Давайте тогда на детекторе лжи всех судей, всех футболистов, всех тренеров, всех чиновников проверим – и посмотрим результаты. Мне кажется, они будут более чем интересные.

Возможное отстранение арбитров до конца сезона я никак поддержать не могу. Принимать такие решения, наверное, легко, но судейская работа – кропотливая, каждодневная, ежеминутная, ежесекундная. Не ошибается только тот, кто ничего вообще не делает. Я всегда против таких решений о досрочном прекращении работы арбитра. Есть, конечно, кнут, а есть и пряник, но наказывать нужно более адекватно. Если мы сейчас всех решим казнить, кто у нас будет судить? Тем более, Лапочкин – арбитр ФИФА, очень порядочный, насколько я знаю, очень хороший», – сказал Егоров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (24)
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ivan199103
1459780221
Первым на детекторе проверить самого Мутко
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serega99
1459781507
Полностью поддерживаю. Судьи тоже люди, и они тож могут ошибаться. Ни о какой покупке судей, даже и речи не идет.
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николай.ростов
1459781871
Если создать московским командам такие условия выживания как у Ростова, Амкара или Урала они все будут там где Торпедо.
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samiola
1459783272
Анекдот в тему: - Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать? - Пытать, Ваше Высочество. Пытать можно.
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Тяп-Ляп.
1459783978
Расплакались Спартачи,а вони как будто усрались.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1459785680
"Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поддержал идею главы РФС Витялия Мутко проводить проверки футбольных судей на детекторе лжи." Похоже, вновь кто-то что-то напутал, ибо это предложение о якобы поддержке идеи главы РФС, висящее сразу под заголовком, противоречит сути дальнейших слов Егорова, в которых тот с едким сарказмом недвусмысленно прошелся по высказыванию Мутко.
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Диктор
1459786089
Как же ваш порядочный и честный судья так два раза оплошал??????? И колхозники получили гнилые три очка,а их главный тренер даже не пошел на пресс конференцию-потому что понимал,победа то с душком.
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Grs
1459800477
Да ну. Будьте адекватны, офсайд только на повторах при паузе видно. Какого же было арбитру в динамике? Тем более, посмотрите откуда передача шла, как судья мог видеть момент передачи и линию офсайда одновременно... Ошибка - может быть, но не больше. У нас и более очевидно "ошибались" в пользу московских клубов, и никаких разговоров небыло. А тут не в пользу бедного-несчастного спартака ошиблись, еще месяц вонять будут...
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Каратель помойников
1459819914
да вы что,до конца сезона отстранять?изверги что ли)))карасёв же с голоду помрёт)))а кони в пердив чего доброго ускачут)))
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vgarakh
1459839960
Хоть раз спартак подлетел, а визгу !!!
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