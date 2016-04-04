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    Сафонов уверен, что «Мордовия» обыграет «Крылья Советов»

    Известный агент Алексей Сафонов видит «Мордовию» фаворитом в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов». По его мнению, встреча завершится победой хозяев поля со счетом 1:0.

    «Мне кажется, что успех будет на стороне хозяев поля. Им надо набирать очки и до последнего стараться выбраться из подвала турнирной таблицы», – сказал Сафонов.

    Напомним, что матч «Мордовия» – «Крылья Советов» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи в 19:00.

    Прогнозы на другие матчи 22-го тура РФПЛ можно посмотреть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 14:35
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