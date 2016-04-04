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    Ребров: «Нас колбасит туда-сюда в таблице»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил свои перспективы поехать в составе сборной России на чемпионат Европы-2016.

    — Вы недавно признались, что не обижены на Леонида Слуцкого за непопадание в заявку на товарищеские матчи. Но хоть причину невызова вам разъяснили?

    — Эту тему уже можно закрыть. Все надо доказывать на футбольном поле. Главное — оказаться в окончательной заявке. И не считаю, что решение штаба сборной требует каких-либо объяснений передо мной.

    — Многие после матча с Францией обрушились с критикой на Юрия Лодыгина. Можете сказать что-то в его защиту?

    — Честно говоря, стараюсь не обсуждать игру коллег. Но у нас любят критиковать, и как только сделаешь что-то не так, тебя начинают, так скажем, поддушивать.

    — О Евро уже задумываетесь?

    — Абсолютно не думал об этом. Конечно, очень бы хотелось поехать во Францию, но сейчас, сами знаете, не до этого. В клубе сложилась непростая ситуация — нас колбасит туда-сюда в таблице. Поэтому сейчас все мысли только о «Спартаке», да и место в сборной можно заработать только своей игрой в чемпионате.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.04.2016 14:08
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