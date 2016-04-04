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    «Мордовия» будет использовать все свои шансы в матче с «Крыльями»

    Обе команды продолжают борьбу за выживание. Правда, на данный момент «Крылья» находятся чуть в более выигрышной позиции. Но проблемы с поездкой в Саранск и переносом матча на сутки могут сказаться на настрое самарцев.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Крылья Советов». Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 18:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      ReFa63 4 апреля 2016, 19:23

      2-1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 4 апреля 2016, 17:35

      1:3 думаю будет.

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