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    Роббен: «Гвардиола заставляет игроков думать на поле»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сравнил Хосепа Гвардиолу и Луи ван Гаала, с которыми ему приходилось работать.

    «Ван Гаал, как и Гвардиола, думает о футболе круглые сутки. И каждую минуту он стремится усовершенствовать игру команды.

    Что касается голландца, то у него свои методы работы. С ним очень легко. Если ты его понимаешь, и справляешься с поставленными задачами, то все складывается прекрасно. Гвардиола же заставляет игроков думать на поле», – заявил Роббен.

    После окончания сезона Гвардиола сменит «Баварию» на «Манчестер Сити».

    Источник: Daily Mail

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    04.04.2016 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 4 апреля 2016, 15:32

      а без Гвардиолы вы просто бегаете

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