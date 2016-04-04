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    Месси готов судиться с El Confidencial за клевету

    Футболист «Барселоны» Лионель Месси готов подать в суд на испанскую газету El Confidencial за клевету. Напомним, издание обвинило аргентинского футболиста в уклонении от уплаты налогов в связи с новым разгорающимся скандалом в ФИФА и сотрудничестве с панамской компанией Mega Star Enterprises. Считается, что семья Месси смогла избежать таким образом уплаты 4 миллионов евро в качестве налогов.

    Напомним, ранее стало известно, что в ФИФА принято решение о начале расследование в отношении члена совета по этике организации Хуана Педро Дамиани, который подозревается в связях с бывшим вице-президентом федерации и экс-главой КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.04.2016 09:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +41

      slavikil 4 апреля 2016, 12:03

      Мессин батя заначку потерял. Вернее нашли. Плохой папа.А благодарит он за всё только покойную свою бабулю.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zohan383 4 апреля 2016, 10:49

      красавчег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 апреля 2016, 10:10

      Для Месси 4 млн. не большие деньги, но все равно жалко.

      1
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