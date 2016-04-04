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    Арустамян: «Если «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, то деньги найдутся»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации в «Ростове» и будущем главного тренера Курбана Бердыева в команде.

    «Будущее Бердыева в клубе туманно, потому что к нему имеется интерес. Сам он пока никаких гарантий, что останется в «Ростове» на будущий год, не давал.

    Непонятно, как команда будет играть в Лиге чемпионов. Проблема есть и сейчас – денег нет, большие задержки по зарплатам, премиальным и так далее.

    Насколько я понимаю, у руководства Ростовской области, что как только будет успех и попадание в Лигу чемпионов, найдутся спонсоры. Известно, что Борис Ротенберг пытается как-то финансировать клуб, но это пока большой вопрос.

    Однако может возникнуть проблема с лицензированием «Ростова», потому что даже если команда и пробьется в Лигу чемпионов, то большой вопрос пройдет ли она финансовый фэйр-плей.

    Накануне я общался с руководством «Ростова», и там есть твердая уверенность, что если клуб попадет в Лигу чемпионов, найдутся деньги и возможности», – заявил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 01:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 15:23

      А не Спартак ли рыпался на Ростов из за выхода ростовчан в Лигу Европы, после того как Ростов кубок России взял? Могу ошибаться

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 4 апреля 2016, 09:38

      молодые частные клубы должны на 8 строчке сидеть из-за безбородовых, а всякие вяскочки без хлеба и дерьма позорить на в европе, что ростов сосущий областной бюджет что тот же политпроект мюллеровский

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщинa 4 апреля 2016, 10:14

      Уважаемый, подскажи мне много ли у нас молодых частных клубов в премьер-лиге? Почти все областные. И когда пишешь, то не торопись стучать своими сосисками по клаве. Сначала подумай, а потом правильно сформулируй свои мысли. И не торопись, ошибок в каждом слове по две.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > russkiisergei 4 апреля 2016, 10:29

      Хоть и во многом определяющий.

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 4 апреля 2016, 09:22

      Да подождите , пусть хоть выйдут, в европу!!!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > шеффилд таун 4 апреля 2016, 10:10

      Согласен. Нечего раньше времени воду мутить.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 апреля 2016, 08:48

      Ага, Мкртчан сразу переедет в Ростов.

      -2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 4 апреля 2016, 08:24

      Бедный "Ростов"! Где таньга? Украли?

      0
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      Рейтинг: +17

      Spark95god 4 апреля 2016, 06:52

      Ростов сейчас начнет сливать матчи ради заработка!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vvv246 4 апреля 2016, 08:50

      Бердыев прежде всего восточный делец, ага, а потом уже тренер.

      -2
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      Рейтинг: +14

      kraft1970 4 апреля 2016, 06:03

      Ростов - Чемпион!
      Только вот одно не пойму, денег на зарплату нет, а финансовый фэйр-плей не пройдут?

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 4 апреля 2016, 03:24

      Вот честно, не смотря на поражение, хотя по идее оно не причем, очень хочу чтобы Ростов добился в этом сезоне чемпионства. Бред, скажете вы? Я думаю нет! Ростов сможет выиграть. Мотивация зашкаливает просто. Да, я мечтаю о чемпионстве своего Спартака, я очень этого хочу, но видать снова не судьба! Ростову удачи! Главное не бомжеконюшлохомотское сброттво!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vvv246 4 апреля 2016, 08:51

      Думаешь питерские навсегда?

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      Рейтинг: +2161

      Алекc > vvv246 8 апреля 2016, 22:30

      Загляни в историю, неуч!

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