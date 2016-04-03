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    Широков: «Эмоции от игры на «Петровском» всегда положительные»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» (0:2).

    «Эмоции после матча негативные, потому что проиграли. А вот эмоции от игры на «Петровском» положительные, как всегда. Результат для моей команды, к сожалению, не очень. Для меня не принципиально играть против «Зенита», уже полтора года прошло с момента моего ухода.

    Трудно сказать, что с нами случилось в этом матче, мы нацеливались на свою игру, но с самого начала не заладился контроль мяча. Когда мы его не контролируем, нам тяжеловато играть, но старались хотя бы ничью зацепить. У ЦСКА пока больше очков, чем у «Зенита», поэтому мы фавориты.

    Конечно, меня не устраивает, что не выхожу в старте. Все игроки хотят играть в основе», – заявил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 апреля 2016, 00:01

      "поставьте Широкова в раздевалке и молитесь на него".Бубен уже давноооо Слуцкеру сказал)))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2016, 22:25

      Мазохист. Его трахнули, а эмоции положительные.

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