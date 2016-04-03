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    Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» – обладатель Кубка России

    Клуб «Газпром-Югра» в ответном финальном матче 24-го розыгрыша Кубка России по мини-футболу проиграл новосибирскому «Сибиряку» со счетом 1:3, но по сумме двух встреч завоевал трофей, который стал вторым в истории команды из Югорска.

    Кубок России. Ответный финальный матч

    «Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 1:3 (1:1)
    Голы:     Давыдов, 22 (1:0) – Волынюк, 23 (1:1), Боавентура, 31 (1:2), Волынюк, 48 (1:3)

    Напомним, что первый матч прошел в Новосибирске 31 марта и завершился победой «Газпром-Югры» со счетом 9:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Grismist 3 апреля 2016, 23:37

      Молодцы!! )

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