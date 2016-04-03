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    В «Локомотиве» не собираются увольнять Смородскую

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб не собирается увольнять Ольгу Смородскую с поста президента.

    «Вопрос доверия президенту – это вопрос всего совета директоров. На данный момент у совета директоров нет никаких планов по замене президента клуба. У президента есть действующий контракт, а он заканчивается нескоро. Считаю, что совет директоров на данном этапе не должен лезть в спортивную часть. За это должны отвечать президент и главный тренер. Пока команда играет в рамках того бюджета, который есть, и считаю, делает это неплохо», – заявил Мещеряков.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2016 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 апреля 2016, 07:22

      а жаль(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 3 апреля 2016, 23:43

      Гнать ссаными тряпками и давно уже. Как по мне, то следует на эту должность назначить Шпалыча и не будет такого, что бродают забивного форварда в середине сезона

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 3 апреля 2016, 20:04

      Смородская всё купила(с)

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