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    Шааф уволен из «Ганновера»

    «Ганновер» уволил с поста главного тренера Томаса Шаафа. До конца сезона руководить командой будет наставник «молодежки» 96-х Даниэль Штендель.

    Отметим, Шааф пришел в «Ганновер» в декабре 2015 года, после чего команда проиграла десять из 11 матчей и расположилась на последнем месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Ранее Шааф успешно работал с «Вердером» на протяжении 14 лет. Привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также вывел в финал Кубка УЕФА. После этого возглавил франкфуртский «Айнтрахт», с которым финишировал девятым в прошлом сезоне.

    Источник: ФК «Ганновер-96»

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    03.04.2016 19:36
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