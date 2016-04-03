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    «Зенит» – ЦСКА. Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 22 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.
    Запасные: Кержаков, Обухов, Гарай, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов, Кокорин, Суанов, Богаев.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Тошич, Муса.
    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Васин, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Цауня, Натхо, Оланаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 18:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 апреля 2016, 20:20

      чпокнут сегодня лошадь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 3 апреля 2016, 19:34

      Вперед за Лестер-на-Дону!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      сэм 3 апреля 2016, 18:52

      Посмотрим who is who!

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