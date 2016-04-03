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    Федун: «В матче с «Ростовом» «Спартаку» не хватило удачи и элементарной порядочности боковых судей»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что качество игры красно-белых в матче 22 тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) он обсуждал с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

    «Обсудили с Аленичевым игру с «Ростовом». Игру все видели. К сожалению, помимо всего прочего, нужна удача и элементарная порядочность со стороны боковых судей. Два момента в статике не видеть, где было явное «вне игры». А в таких играх, где все 50 на 50, такие нюансы решают исход игры. При первом голе была домашняя заготовка, оставили Баштуша одного, он забил. Судья все видел. На мой взгляд, это не украшает футбол.

    Первый тайм мне понравился, был очень качественный футбол. Да, могли забивать два, но Квинси Промес не тренировался, большое ему спасибо, что он вообще вышел на поле. А так тяжело, мы фактически в полтора нападающих играли.

    После возобновления чемпионата только одна игра вызывала сомнения и возмущения – это игра с ЦСКА. Мы к ней были не готовы. Дальше, на мой взгляд, если бы не перерыв на игры сборных, у нас другие шансы были бы с «Ростовом», – отметил Федун.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2016 18:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +816

      diktatop 4 апреля 2016, 00:08

      да без фартуны ни как))) и судейтво было "выдающееся"))

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 22:00

      Главное,что Ростов забил чистые и красивые голы и ещё один чистейший гнида судья не засчитал.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 22:17

      Сразу видно что ты истинный болельщик Ростова -и футбольные правила у вас другие.Да и логин твой соответствует.Ну и лексика туда же.Видать в порядочной семье воспитывался.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 22:18

      В одном ты прав на сто процентов- судья гни.да.

      -2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да чистые из киллометрового офсайда,ну а так чистые

      -5
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 21:06

      Ой сколько минусов убогонькие плакальщики наставили,чем больше минусов,тем виднее падение в помойку народного " клупа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 19:48

      Какое же удовольствие сидеть на мягком диванчике и читать слезливые коментарии Сраптачей.Душа радуется от их бессилия и вони спартаковского духа.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 > VVM1964 4 апреля 2016, 14:27

      Народная команда - Зе Луиш, Промес. Это как у французов мушкетеры - нигеры.

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 19:34

      Щас Свинорылые спартачи по всем веткам бегают с рулетками и штангенциркулями,замеряют миллиметры офсайда,но не хотят признать,что самит себя унижают и от этого бьются в истерике,ссучат хилыми ножками и впадают в припадки.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 19:27

      Спартачи не хотят признать явное превосходство Ростова и бессильной злобе минусят.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 20:30

      ипать,ты убог,мозга на что то обоснованное не хватает.как будто обиженный ребёнок в детском саду

      -2
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      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 21:36

      Согласен на 100%

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен полностью.

      -4
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      Рейтинг: +124

      1cent 3 апреля 2016, 19:02

      хватит ныть

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 18:43

      Да Ростов на голову выше спартака.

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