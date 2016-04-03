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    Нигматуллин: «Локомотив» окрылен победой над «Краснодаром» и победит «Рубин» со счетом 2:0»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от встречи железнодорожников с «Рубином» в 22 туре российской Премьер-лиги.

    «Сейчас железнодорожники окрылены победой над «Краснодаром». Вряд ли «Рубин» сможет повторить результат последнего матча с «Локо», в котором казанцы выиграли со счетом 3:1.

    Несмотря на то, что Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Гилерме уезжали выступать за сборную России, это ни как не скажется на качестве их игры. Сегодняшняя встреча завершится со счетом 2:0 в пользу хозяев. Самедов должен забить минимум один мяч», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 16:49
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