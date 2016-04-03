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    Бубнов: «Игра «Спартака» по-прежнему сыра и нестабильна»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:0) поделился мнением о турнирных перспективах данных коллективов. Напомним, на данный момент ростовчане возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, москвичи расположились на шестом месте.

    «Команда Бердыева вернулась на первое место, но говорить о титульных перспективах пока рано – впереди еще целый ряд непростых матчей. Ситуация вверху таблицы после этого тура может запутаться до предела. Представьте, какая плотность возникнет, если «Зенит» выиграет у ЦСКА, а «Локомотив» – у «Рубина». Неподалеку расположился «Терек», не все потеряно и для «Краснодара». Но даже в такой группе претендентов шансы «Ростова» на Лигу чемпионов весьма высоки.

    Что касается «Спартака», то красно-белым будет крайне трудно бороться за место в еврозоне. Их игра по-прежнему сыра и нестабильна, а календарь – отнюдь не легок», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.04.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 16:14

      Этот позор нельзя выпускать в Европу. Пусть пока здесь тренируются на наших

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > APchelov 3 апреля 2016, 16:59

      Ты это про кого?????Если про Бердыева ,,,то он уже был в еврокубках и выгледел очень даже достойно

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