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    Тихонов: «Слуцкий? Мировая практика показывает, что тренер сборной – это тренер сборной»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о совмещении постов наставника ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким, а также выразил мнение, что национальной команде нужен освобожденный специалист.

    «Мы понимаем, откуда пришла эта ситуация с совмещением постов – ушел Фабио Капелло, и на тот момент ответственные за такие вещи люди решили, что Слуцкий в состоянии совмещать работу и в ЦСКА, и в сборной, и, кстати, это ему не помешало успешно выполнить задачу выхода из группы. Есть много противников того, чтобы тренер совмещал работу в клубе и сборной, ведь он не в состоянии охватить все, если он совмещает несколько должностей. Мировая практика тому пример: тренер сборной – это тренер сборной. Я думаю, что после чемпионата России или после чемпионата Европы у нас будет освобожденный тренер, и он будет заниматься только сборной», – сказал Тихонов.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2016 15:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 15:09

      Слуцкер не важный тренеришко вот пусть бы он с Ростовом хотя бы в пятерку вошел вот тогда бы я его зауважал если бы он ушел сейчас из ЦСКА Гончаренко бы может еще лучше бы поднял армейцев

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 апреля 2016, 17:46

      Да пусть так тренирует, если получается, чего прицепились то.

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