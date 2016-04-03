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    Халк и компания намерены вернуть «Зениту» шансы на чемпионство в битве с ЦСКА

    «Зенит» и ЦСКА поделили между собой все чемпионские титулы за последние пять лет, и сегодняшняя очная встреча обещает стать настоящим шоу. Дополнительную интригу этому матчу придает тот факт, что у команд появился реальный конкурент в лице «Ростова», и победа любой из команд не позволит поставить точку в борьбе за титул.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 18:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 3 апреля 2016, 19:13

      без шансов для зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 3 апреля 2016, 19:04

      нагнем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      сэм 3 апреля 2016, 18:45

      Поедука я на Петровский!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 3 апреля 2016, 14:48

      Всё будет зависеть от игры Халка. Болеем за Зенит,даже такой,и ждём перемен на следующий сезон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 апреля 2016, 14:17

      Альтернативный вариант: посмотреть на Матч ТВ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 3 апреля 2016, 13:17

      Грустно.Одни приезжие в основе.Скоро начну болеть за Зенит-2.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 3 апреля 2016, 12:03

      два г позорящие нас в лч, но лучше пусть цска победит, хоть политпроект опустится

      0
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      Рейтинг: +24

      AnKor78rus 3 апреля 2016, 11:53

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