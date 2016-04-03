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    «Манчестер Юнайтед» постарается подняться на пятое место в матче с «Эвертоном»

    «Манчестер Юнайтед» уже сумел успешно справиться с «Эвертоном» в первом круге АПЛ, и теперь команда ван Гаала имеет шанс подняться на пятое место, вплотную к зоне Лиги чемпионов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 17:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +19

      forgiven_guy 3 апреля 2016, 17:33

      МЮ 2-1 Эвертон)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Дим 13 3 апреля 2016, 11:28

      МЮ должен и обязан сегодня выигрывать, хватит дурака валять, в оставшихся матчах только победы должны быть. Мы ждём только побед!

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