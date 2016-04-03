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    «Локомотив» постарается проявить чемпионские амбиции в битве с «Рубином»

    Московский «Локомотив» по-прежнему имеет свое слово в битве за чемпионство и места в еврокубках, но сегодняшний соперник «железнодорожников» «Рубин» уже сумел огорчить команду Черевченко в первом круге.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 16:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      viking_91 3 апреля 2016, 17:29

      вряд ли получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 3 апреля 2016, 12:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      рубину победы за позорный отскок в краснодаре

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 10:33

      И ещё раз победит Рубин. Ну если, конечно, не сольёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Spark95god 3 апреля 2016, 10:22

      рубин вин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 09:59

      Уж постарайтесь, проявите, эти самые, чемпионские амбиции!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Hector_Bellerin 3 апреля 2016, 09:53

      Cкорее всего будет ничья

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 апреля 2016, 09:49

      Игроков надо еще хороших, чтоб за чемпионство бороться!

      2
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