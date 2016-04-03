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    Рамос: «Если бы знал, что «Реал» так хорошо сыграет в меньшинстве, удалился бы раньше»

    После победы над «Барселоной» (2:1) защитник «Реала» Серхио Рамос рассуждал об игре своей команды в меньшинстве. Напомним, что последние семь минут матча «сливочные» провели без защитника сборной Испании.

    «Мы неплохо играли без одного игрока. Если бы я об этом знал заранее, удалился бы еще на пятой минуте. Поражение 0:4 на «Сантьягу Бернабеу»? Хорошо, что футбол дает тебе возможность отомстить. Нужно всегда быть реалистами, и наши болельщики заслужили эту победу. Было очень важно приехать на «Камп Ноу» в наилучшей форме. Для нас было важно восстановить нашу уверенность в себе, и мы будем очень стараться чего-нибудь добиться уже в этом сезоне. Мы на правильном пути», — заключил Рамос.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2016 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 апреля 2016, 16:13

      Тебя еще первом тайме удалит нужно было потом начала второго потом на ваши рожи смотрел был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 3 апреля 2016, 09:14

      ДА БАРСА ОБСИРОПИЛАСЬ !!!!!А ВОТ РЕАЛ МОЛОДЕЦ ИГРУ СДЕЛАЛ ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ НА ОШИБКУ СУДЬИ НЕ ЗАСЧИТАЛ ГОЛ БЕЙЛА!!!!!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2016, 08:00

      У парня с чувством юмора все нормально, это по поводу удалится на 5 минуте.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 3 апреля 2016, 07:24

      тогда проиграли бы

      -1
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